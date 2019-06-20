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Новый тренер "Шахтера" определился с составом помощников

Новости » Спорт    20.06.2019 - 15:56
Новый тренер "Шахтера" определился с составом помощников
Фото: тренерский штаб Каштру в "Шахтере" (facebook.com/fcshakhtar)

Каштру будут помогать 5 новых специалистов

Новый тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру определился с составом своего тренерского штаба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Первым ассистентом стал Витор Северино, который был помощником португальца в "Риу Аве", "Шавише" и "Витории Гимарайнш".

Ассистентами главного тренера также назначены Фелипе Селиккая и Жоау Брандау. Должность аналитика получил Жозе Кошта.

Тренером вратарей остался Антониу Ферейрра, который входил в прежний тренерский штаб при Паулу Фонсеке.

Сегодня стало известно, что в тренерский штаб Луиша Каштру войдет и Дарио Срна, но о новой роли хорвата в "Шахтере" пока что ничего не сообщается.

Напомним, что Луиш Каштру на посту главного тренера сменил Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

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