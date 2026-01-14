Срібло вперше в історії подолало відмітку у 91 долар за унцію

Рекордні показники на біржі

Під час ранкових торгів на нью-йоркській біржі Comex ціна на срібло піднялася до пікового значення - 91,37 долара за унцію (за 28,35 грама), що на 5,83% вище попередніх показників.

Згодом відбулася незначна корекція: станом на 7:29 за Києвом вартість зафіксувалася на рівні 90,49 долара за унцію.

Причини зростання

За оцінками аналітиків Bloomberg, динаміку ринку дорогоцінних металів наразі визначають кілька ключових чинників:

Економічна політика США: зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Геополітика: загальне зростання напруженості у світі, що змушує інвесторів шукати захисні активи.

Криза довіри: на ціни вплинула загроза кримінального переслідування стосовно керівництва ФРС.

Історичні рекорди на ринку металів

Наприкінці грудня 2025 року вартість золота встановила новий історичний максимум, продемонструвавши найкращий річний приріст за останні чотири десятиліття.

Одночасно з цим рекордні цінові показники оновило і срібло.