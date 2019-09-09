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В среду Раду посетит экс-глава Европарламента Кокс

Новости » Политика    09.09.2019 - 12:35
В среду Раду посетит экс-глава Европарламента Кокс
Фото: Пет Кокс (europarl.europa.eu)

По словам Разумкова, Кокс предоставил прошлому созыву Рады много качественных предложений по реформе парламента

В среду, 11 сентября, Верховную раду посетит бывший президент Европейского парламента, глава миссии Европарламента по содействию реформе Верховной рады Пэт Кокс. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кокс предоставил прошлому созыву Рады немало качественных предложений по реформе ВР.

"В среду у нас будут гости. Будет господин Кокс, который в прошлом парламенте надал много более чем качественных предложений по реформе парламента. Но, к сожалению, они не были реализованы. Я уверен, что у нас будет возможность изменить эту ситуацию к лучшему", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявил, что в Верховной раде не будет часа вопросов к правительству в течение двух недель. Он отметил, что его проведение не предусмотрено календарным планом. Первый час вопросов к правительству будет 11 октября.

Как писало РБК-Украина, Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.

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Новости Украины Верховная РадаПет Кокс
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