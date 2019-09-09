ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У середу Раду відвідає екс-глава Європарламенту Кокс

Новини » Політика    09.09.2019 - 12:34
У середу Раду відвідає екс-глава Європарламенту Кокс
Фото: Пет Кокс (europarl.europa.eu)

За словами Разумкова, Кокс надав минулому скликанню Ради багато якісних пропозицій щодо реформи парламенту

У середу, 11 вересня, Верховну раду відвідає колишній президент Європейського парламенту, очільник місії Європарламенту щодо сприяння реформі Верховної ради Пет Кокс. Про це заявив Голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кокс надав минулому скликанню Ради чимало якісних пропозицій щодо реформи ВР.

"У середу в нас будуть гості. Буде пан Кокс, який у минулому парламенті дав більше ніж багато якісних пропозицій до реформи парламенту. Але нажаль, вони не були імплементовані. Я впевнений, що в нас буде змога змінити цю ситуацію на краще", - заявив Разумков.

Новина доповнюється

У Раді назвали дату першої години запитань до уряду У Раді розповіли, коли розглянуть бюджет на 2020 рік
Новини України Верховна РадаПет Кокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся