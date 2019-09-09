В Раде назвали дату первого часа вопросов к правительству

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте не будет часа вопросов к правительству в течение двух недель

В Верховной раде не будет часа вопросов к правительству в течение двух недель. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что его проведение не предусмотрено календарным планом.

"Много вопросов по часу вопросов к правительству в эту пятницу. Календарным планом не предусмотрен час вопросов к правительству в пятницу 13 и 20 сентября. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 96 Конституции Украины Кабинет министров не позднее как 15 сентября должен подать в Верховную раду проект закона о государственном бюджете на следующий год. Вместе с проектом представляется также доклад о ходе выполнения госбюджета в текущем году", - заявил Разумков.

"Учитывая указанное, целесообразно дать Кабмину возможность подготовить все эти документы. Поэтому ВРУ принято решение провести час вопросов к правительству в пятницу, 11 октября", - добавил спикер парламента.

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что час вопросов к правительству в Верховной раде состоится после того, как будет утвержден вопрос о проекте государственного бюджета. По его словам, правительство не будет прятаться от Рады, а час вопросов состоится после утверждения запуска вопросов государственного бюджета.

Как писало РБК-Украина ранее, со 2 сентября новый Кабинет министров Украины будет проводить заседания в закрытом от прессы режиме, о чем заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Добавим также, проект государственного бюджета на 2020 год Рада может рассмотреть в пленарную неделю с 17 по 20 сентября.