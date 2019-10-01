В среду Рада может создать ВСК по вопросам ветеранов

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Завтра нардепы рассмотрят соответствующий проект постановления на пленарном заседании ВР

В среду, 2 октября, парламент может принять постановление о создании временной следственной комиссии по вопросам ветеранов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соответствующий проект постановления был подготовлен еще на прошлой неделе.

"На прошлой неделе мы подготовили проект постановления о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов, и я думаю, что на следующей неделе, а возможно даже завтра, мы сможем рассмотреть его на пленарном заседании ВРУ и принять решение", - заявил Разумков.

"Следующую неделю с 7-го по 11-е мы будем работать в комитетах, и нам важно проработать те законопроекты, которые будут готовиться к первому и второму чтению", - отметил глава Рады.

Напомним, в середине сентября глава государства Владимир Зеленский заявил, что закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, Верховная рада примет в скором времени.

Так, в начале февраля парламент 8 созыва создал Единый госреестр ветеранов, приняв за основу и в целом законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны". Пятый президент Петр Порошенко подписал этот закон в конце февраля.

Как писало РБК-Украина, Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут. По его словам, информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи".