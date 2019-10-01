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У середу Рада може створити ТСК з питань ветеранів

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:56
У середу Рада може створити ТСК з питань ветеранів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Завтра нардепи розглянуть відповідний проект постанови на пленарному засіданні ВР

У середу, 2 жовтня, парламент може прийняти постанову про створення тимчасової слідчої комісії з питань ветеранів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідний проект постанови було підготовано ще на минулому тижні.

"На минулому тижні ми підготували проект постанови щодо створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів, і я думаю, що наступного тижня, а можливо навіть завтра, ми зможемо розглянути його на пленарному засіданні ВРУ та ухвалити рішення",- заявив Разумков.

"Наступний тиждень з 7-го по 11-те ми будемо працювати в комітетах, і нам важливо опрацювати ті законопроекти, які будуть готуватись до першого та другого читання", - зазначив глава Ради.

Нагадаємо, в середині вересня глава держави Володимир Зеленський заявив, що закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців, Верховна рада прийме незабаром.

Так, на початку лютого парламент 8 скликання створив Єдиний держреєстр ветеранів, прийнявши за основу і в цілому законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни". П'ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон у кінці лютого.

Як писало РБК-Україна, Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".

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