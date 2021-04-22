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"Средство повышения рейтингов": Резников объяснил военную активизацию Кремля

Автор: Андрей Василюк

Власти РФ концентрируют войска у границ Украины и на оккупированных территориях для поднятия рейтингов в преддверии выборов в Госдуму и на фоне протестов в России. Активность ВС РФ является отвлечением от внутренних процессов.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" выразил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его мнению, демонстрация военного якобы преимущества России - это что-то новое. "Чем оно вызвано? В свое время Крым как акция, дал свои рейтинги президенту России, и оно сработало. Но тот эффект уже начал таять. Сегодня происходят понятные процессы в Российской Федерации, начиная от возбуждения на улицах Хабаровска, история с Навальным, предстоящие выборы в Госдуму осенью...",- отметил министр.

Он пояснил, что правящая партия в регионах имеет низкие рейтинги, но хочет набрать больше голосов. "Я думаю, что у них рейтинги сегодня несколько ниже, чем раньше. Поэтому, на мой взгляд, это как в классическом фильме "Хвост, который крутит собакой" - война как средство повышения рейтингов. Поэтому демонстрация того, что они мощные и сильные, мне кажется, является отвлечением от внутренней повестки дня...",- добавил Резников.

Напомним, Резников также заявил, что Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась.

Он выразил уверенность, что Россия не сможет получить воду для оккупированного Крыма даже силовым способом.

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Новости Украины агрессия РФ
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