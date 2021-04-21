ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 1,2 тысячи человек

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 23:20
На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 1,2 тысячи человек Фото: задержание протестующего в РФ (twitter.com/el moro)
Автор: РБК-Украина

В России на акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 1,2 тысячи человек. Больше всего задержано в Санкт-Петербурге - 493 участника.

Об этом сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо".

По данным медиа проекта, на 23:10 по киевскому времени на акциях в поддержку Алексея Навального задержано 1226 человек. В лидерах Санкт-Петербург. Здесь правоохранители арестовали 493 протестующих. Следом идут: Уфа - 91 человек, Сочи - 51, Воронеж - 46, Казань - 41, Кемерово - 36, Барнаул - 33. В Москве на данный момент задержано 23 участника протестов.

В большинстве городов сообщается о задержаниях от одного-двух до нескольких десятков человек. Среди обвинений, которые предъявляют российские правоохранители, организация митингов и использование нецензурной брани в общественных местах.

Напомним, сторонники оппозиционера объявили о проведении митингов в поддержку Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны. На сайте акции желание выйти на протесты изъявили желание более 100 тысяч человек.

Отметим, утром 21 апреля в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Она находится под домашним арестом, но вышла в магазин в разрешенное время. Кроме того, было задержано несколько десятков региональных активистов "Фонда борьбы с коррупцией".

РБК-Украина писало, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация Навальный акции
NEWS
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"