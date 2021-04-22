"Засіб підвищення рейтингів": Резніков пояснив військову активізацію Кремля

Влада РФ концентрує війська біля кордонів України та на окупованих територіях для підняття рейтингів напередодні виборів в Держдуму та на тлі протестів в Росії . Активність ЗС РФ є відволіканням від внутрішніх процесів.

На його думку, демонстрація військової ніби переваги Росії - це щось нове. "Чим воно викликане? У свій час, Крим як акція, дав свої рейтинги президенту Росії, і воно спрацювало. Але той ефект уже почав танути. Сьогодні відбуваються зрозумілі процеси в Російській Федерації, починаючи від збудження на вулицях Хабаровська, історія з Навальним, майбутні вибори в Держдуму восени...", - зазначив міністр.

Він пояснив, що правляча партія в регіонах має низькі рейтинги, але хоче набрати більше голосів. "Я думаю, що в них рейтинги сьогодні дещо нижчі, ніж раніше. Тому, на мій погляд, це як у класичному фільмі "Хвіст, який крутить собакою" - війна як засіб підвищення рейтингів. Тому демонстрація того, що вони потужні і сильні, мені здається, є відволіканням від внутрішнього порядку денного...", - додав Резніков.