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"Засіб підвищення рейтингів": Резніков пояснив військову активізацію Кремля

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 14:04
"Засіб підвищення рейтингів": Резніков пояснив військову активізацію Кремля Фото: Олексій Резніков пояснив поведінку Кремля (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Влада РФ концентрує війська біля кордонів України та на окупованих територіях для підняття рейтингів напередодні виборів в Держдуму та на тлі протестів в Росії. Активність ЗС РФ є відволіканням від внутрішніх процесів.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

На його думку, демонстрація військової ніби переваги Росії - це щось нове. "Чим воно викликане? У свій час, Крим як акція, дав свої рейтинги президенту Росії, і воно спрацювало. Але той ефект уже почав танути. Сьогодні відбуваються зрозумілі процеси в Російській Федерації, починаючи від збудження на вулицях Хабаровська, історія з Навальним, майбутні вибори в Держдуму восени...", - зазначив міністр.

Він пояснив, що правляча партія в регіонах має низькі рейтинги, але хоче набрати більше голосів. "Я думаю, що в них рейтинги сьогодні дещо нижчі, ніж раніше. Тому, на мій погляд, це як у класичному фільмі "Хвіст, який крутить собакою" - війна як засіб підвищення рейтингів. Тому демонстрація того, що вони потужні і сильні, мені здається, є відволіканням від внутрішнього порядку денного...", - додав Резніков.

Нагадаємо, Резніков також заявив, що Росія недооцінила Україну, тому її риторика змінилася.

Він висловив упевненість, що Росія не зможе отримати воду для окупованого Криму навіть силовим способом.

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