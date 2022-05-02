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Средства от замороженных активов России в ближайшее время не поступят в Украину, - Минфин

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 01:08
Средства от замороженных активов России в ближайшее время не поступят в Украину, - Минфин Фото: глава Минфина Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Решение по изъятию замороженных активов россии должны принимать правительства тех стран, где эти активы заморожены. Однако надеяться, что эти средства поступят в Украину в ближайшее время, не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Украины Сергея Марченко в эфире телемарафона.

"Решение по замороженным активам принимают правительства тех стран, где эти активы заморожены. Чтобы эти активы можно было изъять и направить в пользу Украины. Я знаю, что подобная работа ведется в Канаде и в США. В Европе с этим несколько сложнее, но я уверен, что они также присоединятся к этому процессу как можно скорее. Сказать, что эти средства поступят в Украину в ближайшем будущем, я пока не могу", - сказал Марченко.

Он в очередной раз подчеркнул, что правительство Украины ведет постоянную коммуникационную работу с правительствами западных стран по финансовой поддержке нашего бюджета.

"Эта работа ведется максимально широко со всеми странами. Осталось только, чтобы правительства этих стран приняли соответствующие решения. Среди лидеров предоставления финансирования Украины я бы назвал США, Канаду и Великобританию", - подчеркнул министр.

Между тем, отметил он, украинскому правительству в апреле удалось выполнить все социальные обязательства.

"Мы в апреле все наши обязательства выполнили. Как социальные – перед пенсионерами, врачами, педагогами, так и перед военными. Так что, несмотря на то, что, возможно, мы не в полном объеме получаем помощь, мы находим возможности обеспечивать все неотложные расходы. При этом стараемся все это делать разумно, чтобы не создать макрофинансовые проблемы финансовой системе государства", - сказал Марченко.

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