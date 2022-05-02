ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кошти від заморожених активів Росії найближчим часом не надійдуть в Україну, - Мінфін

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 травня 2022 01:08
Кошти від заморожених активів Росії найближчим часом не надійдуть в Україну, - Мінфін Фото: глава Мінфіну України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Рішення щодо вилучення заморожених активів Росії повинні приймати уряди тих країн, де ці активи заморожені. Однак сподіватися, що ці кошти надійдуть в Україну найближчим часом, не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів України Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

"Рішення щодо заморожених активів приймають уряди тих країн, де ці активи заморожені. Щоб ці активи можна було вилучити і направити на користь України. Я знаю, що подібна робота ведеться в Канаді і в США. У Європі з цим дещо складніше, але я впевнений, що вони також приєднаються до цього процесу якомога швидше. Сказати, що ці кошти надійдуть в Україну в найближчому майбутньому, я поки не можу", - сказав Марченко.

Він в черговий раз підкреслив, що Уряд України веде постійну комунікаційну роботу з урядами західних країн щодо фінансової підтримки нашого бюджету.

"Ця робота ведеться максимально широко з усіма країнами. Залишилося тільки, щоб уряди цих країн прийняли відповідні рішення. Серед лідерів надання фінансування України я б назвав США, Канаду і Великобританію", - підкреслив міністр.

Тим часом зазначив він, українському уряду у квітні вдалося виконати всі соціальні зобов'язання.

"Ми у квітні всі наші зобов'язання виконали. Як соціальні - перед пенсіонерами, лікарями, педагогами, так і перед військовими. Так що, попри те, що, можливо, ми не в повному обсязі отримуємо допомогу, ми знаходимо можливості забезпечувати всі невідкладні витрати. При цьому намагаємося все це робити розумно, щоб не створити макрофінансові проблеми фінансовій системі держави", - сказав Марченко.

Війна Росії проти України триває шістдесят сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни