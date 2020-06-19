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Проведение ВНО с 25 июня: в МОН рассказали о готовности

Новости » Политика     19.06.2020 - 11:24
Проведение ВНО с 25 июня: в МОН рассказали о готовности
Фото: ВНО (УНИАН)

На ВНО зарегистрировались более 379 тысяч участников

Все готово для проведения внешнего независимого оценивания по 25 июня. ВНО будет происходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача.

Об этом заявила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий с трибуны Верховной рады, передает РБК-Украина.

"Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля. В 2020 году на основную сессию зарегистрировалось 379 000 493 участника, которые выбрали миллион 227 000 154 тестирования", - заявила Мандзий

Она отметила, что украинский центр качества образования подготовил для участников 82 тысячи 890 аудиторий в более чем 5 тысячах пунктов тестирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения, а еще 95 пунктам разрешили проводить ВНО.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины МинобразованияВНО
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