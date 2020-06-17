Возврат средств за отмену пробного ВНО: Кабмин утвердил порядок

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль подчеркнул, что никаких оснований для отмены основной сессии ВНО нет

Кабинет министров утвердил порядок начисления средств за отмену пробного внешнего независимого оценивания. Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка" в ближайшее время.

Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении "ПриватБанка".

"Сейчас нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат", - подчеркнул глава правительства.

Так, за участие в пробном ЗНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Выплаты начнут возвращать с 1 июля.

Напомним, Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Как писало РБК-Украина, в связи с ухудшением эпидситуации в Украине пробное ВНО отменили в школах, тестирование можно будет пройти, не выходя из дома.

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Автор: Юлия Струк