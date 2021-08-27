Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 527 долларов. (Средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 20 956 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 11 350 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 249 46 гривен, где начисления за год увеличились на 26,1%.

Далее идут "Финансовая и страховая деятельность" - 24 489 гривен (+20,3%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 20 782 гривен (+17,8%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 203 гривен (+21,8%).