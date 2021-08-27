Середня зарплата українців зросла до нового максимуму

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше порівняно з червнем (14 313 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, середня зарплата українців оновила черговий максимум в історії - 527 доларів. (Середній курс НБУ в липні становив 27,21 гривень за долар).

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з липнем минулого року) зарплата зросла на 21,5%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,2%.

Найвища нарахована зарплата в липні була в Києві - 20 956 гривень, найнижча - в Чернівецькій області-11 350 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища зарплата була в галузі "Інформація та телекомунікації" - 249 46 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 26,1%.

Далі йдуть "Фінансова та страхова діяльність" - 24 489 гривень (+20,3%), "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 20 782 гривень (+17,8%), "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 19 203 гривень (+21,8%).