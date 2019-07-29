Средняя зарплата украинцев в третий раз в истории достигла 400 долларов

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн, увеличившись по сравнению с июнем прошлого года на 18,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.

В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов (по текущему курсу НБУ - 25,25 грн/доллар).

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Отметим, впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов в июле 2008 года (1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар), однако уже осенью того же года в стране начался глубокий экономический кризис, а правительство допустило самое большое в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.

Во второй раз зарплата достигла уровня 400 долларов в 2013 году, отчасти благодаря фиксированному курсу 8 грн/доллар. В июле 2103 года средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов). Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 года курс доллара резко пошел вверх.

После этого в 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.

Для корректного расчета уровня зарплат также необходимо учитывать долларовую инфляцию, которая составила 7% с июля 2008 года по июль 2013 года и 15% к сегодняшнему дню. Однако на реальный уровень зарплат положительно повлияло снижение ЕСВ на выплаты в 2015-2016 годах в среднем с 41% до 22%.