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Середня зарплата українців за місяць зросла ще на 200 гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 15:30
Середня зарплата українців за місяць зросла ще на 200 гривень Фото: зарплата зросла на 200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у лютому 2021 року склала 12 49 гривень. Це на 212 гривень більше у порівнянні з січнем (12 337 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з лютим минулого року) зарплата зросла на 15,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 7,6%.

Середня зарплата українців за місяць зросла ще на 200 гривень

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві - 18 504 гривень, найнижча - у Кіровоградській області - 9 903 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 23 001 гривня "Фінансова та страхова діяльність" - 22 319 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 7 892 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

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