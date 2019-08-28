Средняя зарплата украинцев достигла 11 тыс. грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 года составила 10971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2019 года к июлю прошлого года выросла на 9,5%.

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Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 16249 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8547 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финасовая и страховая деятельность" - 19459 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7259 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6833 грн.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.