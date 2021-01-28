Средняя зарплата украинцев за 2020 год выросла почти на 2 тысячи гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2020 года к декабрю прошлого года выросла на 10,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 21 812 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 гривна.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22 843 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 838 гривен.

Следует отметить, что данные за декабрь выделяются среди остальных месяцев за счет выплаты премий, что особенно характерно для бюджетной сферы.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.