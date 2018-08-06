Средняя зарплата в Украине может достичь 10 тыс. гривен до конца года, - Гройсман

По словам Гройсмана, рост средней зарплаты является одним из ключевых индикаторов экономического роста

Повысить уровень средней заработной платы до 10 тысяч гривен в 2018 году реально. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Правительственный портал".

Он отметил, что рост средней зарплаты является одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины.

"Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже больше 8 тыс. гривен", - сказал Гройсман.

По его словам, достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

Напомним, в Минэкономразвития прогнозируют рост зарплат украинцев. В прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) указано, что в течение 2019-2021 годов рост зарплат с учетом инфляции составит 6,4%.

Кроме этого, предполагается повышение уровня минимальной заработной платы в течение всего прогнозируемого периода. По прогнозам МЭРТ, рост минимальной зарплаты в 2018 году составит более 16%.