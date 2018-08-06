Середня зарплата в Україні може сягнути 10 тис. гривень до кінця року, - Гройсман

За словами Гройсмана, ріст середньої зарплати є одним з ключових індикаторів економічного зростання

Підвищити рівень середньої заробітної плати до 10 тисяч гривень у 2018 році реально. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Урядовий портал".

Він зазначив, що ріст середньої зарплати є одним з ключових індикаторів економічного зростання України.

"Головний пріоритет - середня зарплата. І цей показник ми хочемо довести до 10 тис. гривень. Це реальна історія. Зараз зарплати вже більше 8 тис. гривень", - сказав Гройсман.

За його словами, досягненню мети сприяє економічна політика уряду, в тому числі в контексті дерегуляції і боротьби з тіньовими схемами.

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку прогнозують зростання зарплат українців. У прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) вказано, що протягом 2019-2021 років зростання зарплат з урахуванням інфляції становитиме 6,4%.

Крім цього, передбачається підвищення рівня мінімальної заробітної плати протягом всього прогнозованого періоду. За прогнозами МЕРТ, зростання мінімальної зарплати в 2018 році складатиме понад 16%.