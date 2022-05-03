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Средняя пенсия выросла: сколько теперь получают украинцы

Фото: пенсия выросла на 9,5%  (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2022 года. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, средний размер пенсии за квартал вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн - 3,7%,
  • от 2001 до 3000 грн - 40,4%,
  • от 3001 до 4000 грн - 20,5%,
  • от 4001 до 5000 грн - 10,9%,
  • от 5001 до 10000 грн - 18,3%,
  • более 10000 грн - 6,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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