Середня пенсія в Україні з початку року зросла: скільки тепер отримують українці

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2022 року. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.
При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривень або на 13,8%.
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