Средний размер платежки за коммуналку вырос более чем два раза

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 года составили 2044,7 грн, что более чем в 2,2 раза больше, чем в октябре (938,9 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60,1 млрд грн, что на 8,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (52,1 млрд грн).

На конец ноября 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 18,9 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,0 млрд грн.

В ноябре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 7,4 млрд грн (48,5% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (115,6%).

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Ранее Госстат сообщал, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

Январь - 2693,2 грн,

Февраль - 2660,6 грн,

Март - 2296,5 грн,

Апрель - 1191,9 грн,

Май - 779,4 грн,

Июнь - 659,6 грн,

Июль - 652,9 грн,

Август - 667 грн,

Сентябрь - 714,8 грн,

Октябрь - 938,9 грн.

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.