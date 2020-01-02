Середній розмір платіжки за комуналку зріс більш ніж у два рази

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у листопаді 2019 року склали 2044,7 грн, що більш ніж у 2,2 рази більше, ніж у жовтні (938,9 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2019 року склала 60,1 млрд грн, що на 8,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (52,1 млрд грн).

На кінець листопада 2019 року заборгованість населення по сплаті за поставки природного газу становила 26,2 млрд грн, за централізоване опалення і постачання гарячої води - 18,9 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 5,0 млрд грн., за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 4,2 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за постачання електроенергії - 5,0 млрд грн

У листопаді 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 7,4 млрд грн (48,5% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,2 млрд грн (115,6%).

ukrstat.gov.ua

Раніше Держстат повідомляв, що середній розмір платіжки в 2019 році становив:

Січень - 2693,2 грн,

Лютий - 2660,6 грн,

Березень - 2296,5 грн,

Квітень - 1191,9 грн,

Травень - 779,4 грн,

Червень - 659,6 грн,

Липень - 652,9 грн,

Серпень - 667 грн,

Вересень - 714,8 грн,

Жовтень - 938,9 грн.

Нагадаємо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.