Средний размер платежки за коммуналку упал до 650 грн

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июле средняя семья заплатила 650 грн за ЖКУ и частично погасила долги за зиму

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2019 года составила 53 млрд грн, что на 2,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (55,3 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец июля 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 23,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 15,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2019 года составили 652,9 грн, что меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале (2660,6 грн), марте (2296,5 грн), апреле (1191,9 грн), мае (779,4 грн) и июне (659,6 грн).

В июле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,1 млрд грн (145,0% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,1 млрд грн (113,6%).

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, Пенсионный фонд сократил выплату жилищных субсидий за июль до 157,2 млн грн, в то время как за июнь ПФУ выплатил 182,4 млн грн.