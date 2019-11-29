Средний размер платежки за коммуналку в октябре вырос на 30%

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (51 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец октября 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2019 года составили 938,9 грн, что на 224,1 грн больше, чем в сентябре (714,8 грн).

Ранее Госстат сообщал, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

Январь - 2693,2 грн,

Февраль - 2660,6 грн,

Март - 2296,5 грн,

Апрель - 1191,9 грн,

Май - 779,4 грн,

Июнь - 659,6 грн,

Июль - 652,9 грн,

Август - 667 грн,

Сентябрь - 714,8 грн.

В октябре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,8 млрд грн (83,2% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (105,8%).

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата в октябре составила 10727 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 16,4%. Однако уровень зарплат, как и ранее, ниже пика, достигнутого в июле (10971 грн)