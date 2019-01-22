Над Ла-Маншем пропал самолет с аргентинским футболистом

Фото: Эмилиано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Исчез самолет над Ла-Маншем с футболистом британского клуба на борту

Над Ла-Маншем вечером 21 января исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВВС.

Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс приблизительно в 13 километрах от британского побережья.

Как сообщается, в прошлую субботу Сала перешел из французского клуба Nantes в клуб Cardiff City за рекордную для валлийцев сумму. Издание отмечает, что на данный момент нет официального подтверждения того, что футболсит находился на борту самолета.

"Мы пытаемся прояснить ситуацию" - цитирует издание заявление клуба.

На данный момент на поиски пропавшего самолета направлены два спасательных вертолета британской береговой охраны, французские экипажи вертолетов и спасательные лодки. Поисково-спасательной операции мешает ухудшение погодных условий.

Напомним, ранее в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали.

Также 14 января в Иране при посадке в аэропорту города Кередж разбился грузовой самолет Boeing 707.