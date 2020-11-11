ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Средиземном море столкнулись турецкий и греческий корабли, есть жертвы

Анкара, Среда 11 ноября 2020 12:34
В Средиземном море столкнулись турецкий и греческий корабли, есть жертвы
Фото: береговая охрана Турции (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

У берегов Турции в Средиземном море столкнулись два корабля. На данный момент известно о не менее четырех жертвах.

Об этом говорится в сообщении на сайте береговой охраны Военно-морских сил Турции.

Сообщается, что утром у побережья провинции Адана в 15 морских милях от берега столкнулись танкер под флагом Греции и рыболовное судно под флагом Турции, в результате чего последнее перевернулось.

На место крушения направили три катера береговой охраны и группу водолазов. Спасатели обнаружили четыре тела. Еще один человек считается пропавшим без вести, поисковая операция продолжается.

Напомним, в сентябре военный фрегат Российской Федерации столкнулся со шведским грузовым судном в районе моста Эресунн между Швецией и Данией. Вероятной причиной инцидента называли густой туман. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

До этого в январе корабль Военно-морского флота Российской Федерации едва не допустил столкновения с американским миноносцем USS Farragut, который осуществлял патрулирование в Аравийском море.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ТурцияГрецияСредиземное море

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь