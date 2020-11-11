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У Середземному морі зіткнулися турецький і грецький кораблі, є жертви

Анкара, Середа 11 листопада 2020 12:34
У Середземному морі зіткнулися турецький і грецький кораблі, є жертви
Фото: берегова охорона Туреччини (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Біля берегів Туреччини в Середземному морі зіткнулися два кораблі. На даний момент відомо про не менше чотирьох жертв.

Про це йдеться в повідомленні на сайті берегової охорони Військово-морських сил Туреччини.

Повідомляється, що вранці біля узбережжя провінції Адана за 15 морських миль від берега зіткнулися танкер під прапором Греції і риболовне судно під прапором Туреччини, в результаті чого останнє перекинулося.

На місце аварії направили три катери берегової охорони і групу водолазів. Рятувальники виявили чотири тіла. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, пошукова операція триває.

Нагадаємо, у вересні військовий фрегат Російської Федерації зіткнувся зі шведським вантажним судном у районі мосту Ересунн між Швецією і Данією. Ймовірною причиною інциденту називали густий туман. Про жертви і постраждалих не повідомлялося.

До цього в січні корабель Військово-морського флоту Російської Федерації ледь не допустив зіткнення з американським міноносцем USS Farragut, який здійснював патрулювання в Аравійському морі.

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