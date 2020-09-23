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Российский корабль столкнулся со шведским судном у Дании

Среда 23 сентября 2020 18:03
Российский корабль столкнулся со шведским судном у Дании
Фото: судно Ice Rose (vesselfinder.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, военный фрегат Российской Федерации столкнулся со шведским грузовым судном в районе моста Эресунн, который расположен между Швецией и Данией. Вероятной причиной инцидента является густой туман.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Дании.

Как сообщается, столкновения российского фрегата и 145-метрового гражданского торгового судна Ice Rose произошло около 10 часов утра. Также в ведомстве отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Вооруженные силы пока остановили Ice Rose, чтобы убедиться, что оно может продолжить плавание", - говорится в сообщении.

В Морской администрации Швеции говорят, что утечки нефти из Ice Rose не произошло. Ведомство отправило на место инцидента три своих корабля и вертолет.

Напомним, у берегов Италии загорелась лодка с 20 мигрантами на борту, в результате чего погибли трое людей.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Мексике произошло столкновение двух круизных лайнеров в порту Козумел, в результате чего пострадали 6 пассажиров.

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