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Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 22:43
Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США
Фото: миноносец USS Farragut (wikipedia.org)

Инцидент произошел в четверг, 9 января

Корабль Военно-морского флота Российской Федерации в четверг, 9 января, едва не допустил столкновения с американским миноносцем USS Farragut, который осуществлял патрулирование в Аравийском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 5-го флота США в Twitter.

Как сообщается, российский корабль, не реагируя на предупреждения, подошел на опасно близкое расстояние к миноносцу USS Farragut, который принадлежит 5-му флоту США. В последний момент корабль РФ изменил свой курс и начал отдаляться от USS Farragut.

Министерство обороны РФ, по данным российских СМИ, отрицает американскую версию агрессивного сближения кораблей в Аравийском море. В российском оборонном ведомстве утверждают, что USS Farragut якобы грубо нарушил международные правила и хотел пересечь курс российского судна.

Напомним, ранее сообщалось, что пара российских фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27, в акватории Черного моря имитировали ракетный удар по надводной цели. Целью российских самолетов был ракетный эсминец США Ross, который направлялся в порт Одессы.

Также РБК-Украина писало, что 17 ноября российский корабль без разрешения вошел в территориальные воды Королевства Швеция. Вооруженные силы Швеции расценили действия судна РФ как нарушение правил пребывания на территории страны.

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