UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Среди украинцев уменьшилось желание идти на компромиссы ради мира на Донбассе

Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года только 18% украинцев считают, что ради мира на Донбассе стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (в ноябре 2019 года так считали почти 60%).

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

Кроме того, 24% респондентов заявили что мир на Донбассе может установиться лишь с позиции силы - когда одна из сторон победит.

В обществе усилилась тенденция к более жесткой политики в отношении временно оккупированных территорий. Так, сегодня 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними никакой торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. Кроме того, 21% выступают за сохранение экономической "блокады", но и сохранение гуманитарных отношений. Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

При этом в июне 2017 года все эти варианты имели примерно одинаковую поддержку в обществе (22-23%). Доля сторонников максимальной открытости и беспрепятственных экономических отношений с ОРДЛО - как и в 2017 году, составляет около 15%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, в мае 2021 года большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Кроме того, 71% населения убеждены - между Украиной и Россией идет война.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в марте 2021 года 61% украинцев заявили, что отдельные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть частью Украины, как и раньше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассопрос