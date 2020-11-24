Украинцы назвали цели Кремля в войне на Донбассе

Фото: Станица Луганская ( twitter.com/osce_smml)

Относительное большинство украинцев считают, что Россия хочет получить полный контроль над Украиной

Абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Считают, что целью России в этом конфликте является получение контроля над всей Украиной, 43,9% респондентов, еще 13,6% считают, что Москва хочет получить контроль над Донбассом.

Среди тех, кто считает конфликт российско-украинским, 68,0% заявили, что Россия стремится к контролю над всей Украиной, 21,1% - что она хочет контроля только над Донбассом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).