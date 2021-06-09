Серед українців зменшилося бажання йти на компроміси заради миру на Донбасі

У травні 2021 року лише 18% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (у листопаді 2019 року так вважали майже 60%).
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".
Крім того, 24% респондентів заявили що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили - коли одна зі сторін переможе.
В суспільстві дещо посилилася тенденція щодо більш жорсткої політики щодо тимчасово окупованих територій. Так, сьогодні 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними жодної торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. Крім того, 21% виступають за збереження економічної "блокади", але й збереження гуманітарних відносин. Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв’язки.
Втім, у червні 2017 року всі ці варіанти мали приблизно однакову підтримку в суспільстві (22-23%). Частка прихильників максимальної відкритості та безперешкодних економічних відносин з ОРДЛО - як і у 2017 року, становить близько 15%.
Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Відзначимо, у травні 2021 року більшість українців (53,5%) визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Крім того, 71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у березні 2021 року 61% українців заявили, що окремі території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають бути частиною України, як і раніше.