ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 12:34
Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией Фото: украинцы уверены, что Россия ведет войну против Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Полтора года назад такое определение давали 45% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

Значительно меньшую поддержку получили другие взгляды на конфликт, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (15%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "сугубо внутренний гражданский конфликт в Украине" (7%).

Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией

Кроме того, 71% населения убеждены - между Украиной и Россией идет война.

Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией

С этим согласно абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласны с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война.

Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 среди 2020 года респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в марте 2021 года 61% украинцев заявили, что отдельные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть частью Украины, как и раньше.

По данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года лишь 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество война Донбасс опрос
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина