Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией

В мае 2021 года большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Полтора года назад такое определение давали 45% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

Значительно меньшую поддержку получили другие взгляды на конфликт, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (15%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "сугубо внутренний гражданский конфликт в Украине" (7%).

Кроме того, 71% населения убеждены - между Украиной и Россией идет война.

С этим согласно абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласны с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 среди 2020 года респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.