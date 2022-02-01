Среди пассажиров самолета олимпийской сборной Норвегии обнаружили коронавирус

По данным издания, два сотрудника администрации олимпийской сборной Норвегии сдали положительный тест на коронавирус по прибытии в Пекин. Отмечается, что они недавно переболели инфекцией.

Для подтверждения результатов первого тестирования будет проведено повторное. В случае положительного ответа - команду отправят на карантин.

"Если и эти тесты (повторные - ред.) будут положительными, нас ждет изоляция. Тесные контакты пока не выяснены, но близких контактов практикующих, связанных с этими двумя случаями, нет", - цитирует издание заявление Олимпийского комитета Норвегии.

На борту находились представители сборной Норвегии по биатлону, многоборью, фристайлу и сноуборду. Кроме того, этим самолетом в Пекин прилетела большая часть национальной команды Дании, несколько шведских спортсменов, представители норвежской и датской прессы.