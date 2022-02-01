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Среди пассажиров самолета олимпийской сборной Норвегии обнаружили коронавирус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Среди пассажиров самолета олимпийской сборной Норвегии после приземления в Пекине обнаружили коронавирус. Отмечается, что инфекцию выявили у двух сотрудников администрации команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK TV.

По данным издания, два сотрудника администрации олимпийской сборной Норвегии сдали положительный тест на коронавирус по прибытии в Пекин. Отмечается, что они недавно переболели инфекцией.

Для подтверждения результатов первого тестирования будет проведено повторное. В случае положительного ответа - команду отправят на карантин.

"Если и эти тесты (повторные - ред.) будут положительными, нас ждет изоляция. Тесные контакты пока не выяснены, но близких контактов практикующих, связанных с этими двумя случаями, нет", - цитирует издание заявление Олимпийского комитета Норвегии.

На борту находились представители сборной Норвегии по биатлону, многоборью, фристайлу и сноуборду. Кроме того, этим самолетом в Пекин прилетела большая часть национальной команды Дании, несколько шведских спортсменов, представители норвежской и датской прессы.

Напомним, 26 января стало известно об эпидемии коронавируса в сборной Норвегии по лыжным гонкам.

Отметим, из-за угрозы заражения коронавирусом сборную Норвегии решили отправлять в Пекин чартерными рейсами.

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НорвегияОлимпиадаПекин