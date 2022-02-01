RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії після приземлення в Пекіні виявили коронавірус. Відзначається, що інфекцію виявили у двох співробітників адміністрації команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK TV.

За даними видання, два співробітники адміністрації олімпійської збірної Норвегії склали позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін. Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію.

Для підтвердження результатів першого тестування буде проведено повторне. У разі позитивної відповіді - команду відправлять на карантин.

"Якщо і ці тести (повторні - ред.) будуть позитивними, нас чекає ізоляція. Тісні контакти поки не з'ясовані, але близьких контактів практикуючих, пов'язаних з цими двома випадками, немає", - цитує видання заяву олімпійського комітету Норвегії.

На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фрістайлу та сноуборду. Крім того, цим літаком до Пекіна прилетіла велика частина національної команди Данії, кілька Шведських спортсменів, представники норвезької та Данської преси.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо про епідемію коронавірусу у збірній Норвегії з лижних перегонів.

Відзначимо, через загрозу зараження коронавірусом збірну Норвегії вирішили відправляти до Пекіна чартерними рейсами.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияОлімпіадаПекин