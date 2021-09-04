Среди эвакуированных в Германию из Афганистана оказались преступники

Министерстве внутренних дел Германии сообщает, что, по всей вероятности, в страну прибыли и люди, которых немецкие власти охарактеризовали как "несущих потенциальную угрозу безопасности".

К настоящему моменту известно о 20 предполагаемых правонарушителях, прибывших из Афганистана. Их не проверяли в Кабуле при посадке на самолеты, которые осуществляли эвакуацию.

Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер говорит, что среди прибывших в ФРГ есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее выслали из ФРГ, в некоторых случаях - еще несколько лет назад. Также известно, что имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом.

Два правонарушителя были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании ордеров на их арест. Еще двое афганцев находятся под надзором властей.

Зеехофер говорит, что преступники воспользовались хаосом в аэропорту Кабула.

"Некоторые из них полностью подделали документы, от А до Я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул министр.