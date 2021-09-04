Серед евакуйованих до Німеччини з Афганістану виявилися злочинці

Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомляє, що, ймовірно, в країну прибули і люди, яких німецька влада охарактеризувала як "несучих потенційну загрозу безпеці".

До теперішнього моменту відомо про 20 передбачуваних правопорушників, які прибули з Афганістану. Їх не перевіряли в Кабулі при посадці на літаки, які здійснювали евакуацію.

Міністр внутрішніх справ країни Хорст Зеєхофер каже, що серед прибулих до ФРН є люди, засуджені за насильство, а також викриті в підробці документів.

Чотирьох евакуйованих з Кабула раніше вислали з ФРН, в деяких випадках - ще кілька років тому. Також відомо, що імена кількох прибулих афганців фігурували в списках Німецького центру по боротьбі з тероризмом.

Два правопорушника були доставлені в пенітенціарну установу на підставі ордерів на їх арешт. Ще двоє афганців перебувають під наглядом влади.

Зеехофер каже, що злочинці скористалися хаосом в аеропорту Кабула.

"Деякі з них повністю підробили документи, від А до Я. І ні у кого вже не було повного контролю над ситуацією", - підкреслив міністр.