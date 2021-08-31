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Германия готова принять до 40 тысяч беженцев из Афганистана

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Германия, Вторник 31 августа 2021 16:31
Германия готова принять до 40 тысяч беженцев из Афганистана Фото: Германия примет 40 тысяч беженцев из Афганистана (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение принять в стране 40 тысяч беженцев из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцом.

" Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на Германию во время ее присутсвтия в Афганистане, - ред.), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией, - ред.)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты", - сказала Меркель.

По ее словам, что Германия рассчитывает эвакуировать с Афганистана до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, сколько из них действительно захотят покинуть страну.

Меркель добавила, что все будет зависеть от условий, которые создадут в Афганистане боевики радикального движения "Талибан".

Напомним, что в Одессу прибыли 133 беженца из Афганистана, которых эвакуировали в Украину.

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Афганистан Беженцы Германия
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