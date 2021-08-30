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В МИД Германии считают, что Россия и Китай должны участвовать в переговорах по Афганистану

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Германия, Понедельник 30 августа 2021 14:22
В МИД Германии считают, что Россия и Китай должны участвовать в переговорах по Афганистану Фото: министр иностранніх дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай должны принять участие в переговорах о будущем Афганистана. В частности, о планах по эвакуации афганцев, которым грозит преследование со стороны "Талибана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По словам главі немецкого МИДа, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.

"В настоящее время предпринимаются усилия по привлечению всех важных международных партнеров за стол переговоров, и поэтому будет важно, чтобы Россия и Китай также были там", - заявил Маас.

В отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритании и Франции - у России и Китая до сих пор открыты посольства в Афганистане, находящемся под властью талибов.

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Российская Федерация Германия Китай Афганистан Хайко Маас
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