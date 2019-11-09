Среди 39 погибших в грузовике полиция Лондона обнаружила 10 подростков

Фото: грузовик, где обнаружили тела (PA MEDIA)

Самым молодым было по 15 лет

Полиция Лондона (Великобритания) во время идентификации 39 погибших вьетнамских мигрантов установила, что 10 умерших - подростки. Об этом передает BBC.

Всего, по данным полиции, среди погибших в грузовике - 31 мужчина и 8 женщин. Возраст - от 15 до 44 лет. Самым молодым мигрантам, которые погибли во время дороги в грузовике-холодильнике, было 15 лет.

"Это была чрезвычайно важная работа, и наша команда тяжело работала, чтобы дать ответ напуганным семьям, которые боялись, что их близкие были среди тех, чья трагическая поездка завершилась на наших берегах", - сказал заявил заместитель начальника полиции Ессексу Тим Смит.

Напомним, полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 мигрантов, которые были найдены мертвыми в грузовике на юго-востоке Англии. Сотрудники правоохранительных органов также сообщили соответствующую информацию родственникам погибших. Власть заявила, что она работала с полицией В'єтнаму и следователем, чтобы опознать тела.

Добавим, что 23 октября в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала считалось, что погибшими были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Позже британская полиция сообщила, что все погибшие были вьетнамцами.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание в Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связанные с автоперевозками и судоходной делом