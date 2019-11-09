ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Среди 39 погибших в грузовике полиция Лондона обнаружила 10 подростков

Новости » Общество     09.11.2019 - 05:47
Среди 39 погибших в грузовике полиция Лондона обнаружила 10 подростков
Фото: грузовик, где обнаружили тела (PA MEDIA)

Самым молодым было по 15 лет

Полиция Лондона (Великобритания) во время идентификации 39 погибших вьетнамских мигрантов установила, что 10 умерших - подростки. Об этом передает BBC.

Всего, по данным полиции, среди погибших в грузовике - 31 мужчина и 8 женщин. Возраст - от 15 до 44 лет. Самым молодым мигрантам, которые погибли во время дороги в грузовике-холодильнике, было 15 лет.

"Это была чрезвычайно важная работа, и наша команда тяжело работала, чтобы дать ответ напуганным семьям, которые боялись, что их близкие были среди тех, чья трагическая поездка завершилась на наших берегах", - сказал заявил заместитель начальника полиции Ессексу Тим Смит.

Напомним, полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 мигрантов, которые были найдены мертвыми в грузовике на юго-востоке Англии. Сотрудники правоохранительных органов также сообщили соответствующую информацию родственникам погибших. Власть заявила, что она работала с полицией В'єтнаму и следователем, чтобы опознать тела.

Добавим, что 23 октября в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала считалось, что погибшими были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Позже британская полиция сообщила, что все погибшие были вьетнамцами.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание в Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связанные с автоперевозками и судоходной делом

На юге Британии нашли еще один грузовик с мигрантами В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике
Новости Украины погиблигрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь