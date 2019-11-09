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Серед 39 загиблих у вантажівці поліція Лондона виявила 10 підлітків

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 05:47
Серед 39 загиблих у вантажівці поліція Лондона виявила 10 підлітків
Фото: вантажівка, де виявили тіла (PA MEDIA)

Наймолодшим було по 15 років

Поліція Лондона (Велика Британія) під час ідентифікації 39 загиблих в'єтнамських мігрантів втановила, що 10 померлих є підлітками. Про це передає BBC.

Загалом, за даними поліції, серед загиблих у вантажівці - 31 чоловік та 8 жінок. Вік - від 15 до 44 років. Наймолодшим мігрантам, які загинули під час дороги у вантажівці-холодильнику, було 15 років.

"Це була надзвичайно важлива робота, і наша команда важко працювала, аби дати відповідь наляканим родинам, які боялися, що їхні близькі були серед тих, чия трагічна подорож завершилася на наших берегах", - сказав заявив заступник начальника поліції Ессексу Тім Сміт.

Нагадаємо, поліція Великобританії офіційно завершила ідентифікацію всіх 39 мігрантів, які були знайдені мертвими у вантажівці на південно-сході Англії. Співробітники правоохоронних органів також повідомили відповідну інформацію родичам загиблих. Влада заявила, що вона працювала з поліцією В'єтнаму і слідчим, щоб впізнати тіла.

Додамо, що 23 жовтня в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку вважалося, що загиблими були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів. Пізніше британська поліція повідомила, що всіма загиблими були в'єтнамцями.

Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми в зв'язку з загибеллю 39 мігрантів, чиї тіла були виявлені у вантажівці у Великобританії. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії, які пов'язані з автоперевезеннями і судноплавної справою

На півдні Британії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами У Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 людей у вантажівці
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