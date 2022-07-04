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Сразу четыре вертолета ВСУ ударили в небе по оккупантам (видео)

Вертолет Ми-8 ПС Украины (фото: mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожают врага ударными темпами. Причем часто ВСУ работают в паре, трио. Это - пример работы квартетом, когда четыре вертолета практически одновременно наносят удар по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в Telegram-канале журналиста Романа Бочкалы.

"Сразу 4 вертолета Ми-8 ПС ВСУ наносят огненное поражение по оккупантам", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как украинские вертолеты один за другим подлетают к целям оккупантов и уничтожают их.

Как сообщалось, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

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