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Одразу чотири гелікоптери ЗСУ вдарили в небі по окупантам (відео)

Гелікоптер Мі-8 ПС України (фото: mil.in.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нищать ворога ударними темпами. Причому часто ЗСУ працюють в парі, тріо. Це - приклад роботи квартетом, коли чотири гелікоптери практично одночасно наносять удар по російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднене в Telegram-каналі журналіста Романа Бочкали.

"Одразу 4 гелікоптери Мі-8 ПС ЗСУ наносять вогневе ураження по окупантам", - йдеться в підпису до відео.

На кадрах видно, як українські гелікоптери один за одним підлітають до цілей окупантів, та знищують їх.

Як повідомлялося, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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