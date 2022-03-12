Спрацювали 9 гуманітарних коридорів із 14-ти, – Верещук
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзвітувала про роботу гуманітарних коридорів 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністерки.
Упродовж дня вдалося евакуювати частину мешканців Сум, Краснопілля, Великої Писарівки, Конотопа, Лебедина, Бучі, Гостомеля, Немішаєвого. Натомість окупанти зірвали евакуацію з Енергодара, Ірпеня, Ворзеля, Козарович і Бородянки.
Усього за 12 березня вдалося вивезти в безпечні райони орієнтовно 13 тисяч осіб. На завтра в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ).
До слова, в Мелітополі окупанти призначили нового "міського голову" замість викраденого Івана Федорова.
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