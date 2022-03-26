Сегодня сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров, – Верещук

Все согласованные гуманитарные коридоры сработали. За сутки удалось эвакуировать 5208 человек.

Больше всего людей эвакуировались из Мариуполя. В частности, 331 житель города собственным транспортом добрался до Запорожья. Туда же прибыло 4 тысячи человек, эвакуированных вчера из Бердянска.

"Из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке сегодня не могли проехать мариупольцы на частном транспорте. Искренне надеюсь, что завтра утром они смогут добраться до Запорожья", – заявила Верещук.

Также людей эвакуировали из сел Плесецкое, Севериновка, Красная Слобода, Ситняки, Рожев в Киевской области и Бородянки (351 человек). Еще 526 человек вывезли из Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Горного и села Нижнее в Бахмут. В эти населенные пункты завезли 80 тонн гуманитарной помощи.