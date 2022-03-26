Сьогодні спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, – Верещук

Усі погоджені гуманітарні коридори спрацювали. Упродовж доби вдалося евакуювати 5208 осіб.

Найбільше людей евакуювалися з Маріуполя. Зокрема, 331 мешканець міста власним транспортом дістався до Запоріжжя. Туди ж прибуло 4 тисячі осіб, евакуйованих вчора з Бердянська.

"Через блокування автобусів на блокпості у Василівці сьогодні не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Щиро сподіваюсь, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя", – заявила Верещук.

Також людей евакуювали із сіл Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки, Рожев у Київській області та Бородянки (351 особа). Ще 526 людей вивезли з Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Гірського та села Нижнє до Бахмута. Натомість у ці населені пункти завезли 80 тонн гуманітарної допомоги.