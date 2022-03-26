RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сьогодні спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, – Верещук

Фото: Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук поділилася подробицями евакуації мирних мешканців 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовця.

Усі погоджені гуманітарні коридори спрацювали. Упродовж доби вдалося евакуювати 5208 осіб.

Найбільше людей евакуювалися з Маріуполя. Зокрема, 331 мешканець міста власним транспортом дістався до Запоріжжя. Туди ж прибуло 4 тисячі осіб, евакуйованих вчора з Бердянська.

"Через блокування автобусів на блокпості у Василівці сьогодні не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Щиро сподіваюсь, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя", – заявила Верещук.

Також людей евакуювали із сіл Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки, Рожев у Київській області та Бородянки (351 особа). Ще 526 людей вивезли з Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Гірського та села Нижнє до Бахмута. Натомість у ці населені пункти завезли 80 тонн гуманітарної допомоги.

До слова, США виділять Україні додаткові 100 млн доларів для гарантій цивільної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяІрина ВерещукВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України